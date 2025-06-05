شؤون فلسطينية

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل
باسم نعيم
رام الله - دنيا الوطن
أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحركة لن تترك فرصة لوقف الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، بشرط أن تتوفر ضمانات حقيقية لوقف العدوان.

وشدَّد نعيم في مقابلة مع (الجزيرة مباشر)، مساء الثلاثاء، على أن المقترح الأخير الذي قدَّمه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء بصيغة جديدة لا تضمن وقفا فعليا للحرب، ولا يتطابق مع الصيغة التي وافقت عليها الحركة سابقا.

وأوضح أن الحركة تلقت من ويتكوف ورقة جديدة “مختلفة تماما” عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه معه في مرحلة سابقة، مضيفا أن “الورقة الأخيرة تضمنت عبارات فضفاضة، ولم تتضمن أي التزام حقيقي بوقف الحرب أو فتح المعابر أو ضمان دخول المساعدات”.

وشدَّد نعيم على أن حركة (حماس) أبلغت الوسطاء استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات، لكن على قاعدة جديدة تماما لا علاقة لها بالورقة التي طرحها ويتكوف، وبما يضمن وقفا حقيقيا لإطلاق النار، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.

وعن تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي أقر فيها بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، انتقد نعيم محاولة ميلر “التنصل من مسؤولية إدارته بتصوير الجرائم الإسرائيلية على أنها تصرفات فردية”.

وبشأن ما يُطرح من دعوات لتسليم سلاح المقاومة، قال نعيم إن "التاريخ أثبت أن الاستسلام لم يحمِ أحدا من المجازر، وما جرى في بيروت عام 1982، حين غادرت المقاومة الفلسطينية وسلَّمت سلاحها، انتهى بمجزرة صبرا وشاتيلا".

وأضاف أن ما يُطرح من دعوات ليست خيارا واقعيا، ولا تحقق الأمن أو الاستقرار، مضيفا "نحن لا نقلل من حجم التضحيات، لكن شعبنا رغم كل الألم حقق إنجازات سياسية ومعنوية كبرى، ووضع القضية الفلسطينية في صدارة المشهد العالمي، وهو ما لم يكن ليتحقق دون صمود المقاومة ودفع الأثمان الغالية".

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية &quot;مادلين&quot;

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية "مادلين"

بلدية غزة: انهيار شبه كامل في القطاعات الحيوية يُفاقم معاناة المواطنين

بلدية غزة: انهيار شبه كامل في القطاعات الحيوية يُفاقم معاناة المواطنين

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

استشهاد أربعة صحفيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

استشهاد أربعة صحفيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

الأمم المتحدة: عمليات القتل في نقاط توزيع المساعدات في غزة ليست عرضية

الأمم المتحدة: عمليات القتل في نقاط توزيع المساعدات في غزة ليست عرضية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

&quot;جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا&quot; تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

"جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق