شؤون فلسطينية

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية "مادلين"

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية "مادلين"
سفينة مادلين ضمن اسطول كسر الحصار عن قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن مصادر عسكرية أنه سيتم توجيه رسالة مباشرة للناشطين على متن سفينة أسطول الحرية "مادلين" بعدم الاقتراب من شواطئ قطاع غزة، وقالوا إن الجيش قد يسيطر على السفينة ويعتقل الناشطين إذا خالفوا الأوامر.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ الأسطول الثالث عشر وأسطول الزوارق الصاروخية الإسرائيليين سيوجهان رسالة مباشرة للناشطين على متن السفينة مادلين المتوجهة إلى غزة بعدم دخول المنطقة.

وبحسب هذه المصادر العسكرية فإنه إذا خالف الناشطون الأوامر أو استفزوا الجيش الإسرائيلي قد تسيطر القوات الإسرائيلية على السفينة وتعتقل الناشطين وتنقلهم إلى ميناء أسدود حيث سيتم ترحيلهم.

وكانت (هيئة البث الإسرائيلية) أفادت، أمس الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية قررت عدم السماح لسفينة أسطول الحرية بالاقتراب أو الرسو قبالة شواطئ غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأوضحت الهيئة أن من بين السيناريوهات المطروحة منع السفينة من الاقتراب وتركها في عرض البحر، أو مرافقتها من قِبل البحرية الإسرائيلية إلى ميناء أسدود واعتقال الناشطين هناك.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يعقد وزير الدفاع جلسة لمناقشة مسألة السفينة واتخاذ قرار بشأنها وركابها.

من جهتهم، قال نشطاء السفينة مادلين إن مسيرة جديدة اقتربت من السفينة الليلة الماضية وحلقت قريبا منهم على علو أكثر انخفاضا من مسيرة الليلة السابقة.

وأوضحوا أنهم اضطروا لاتخاذ إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات، التي تشمل ارتداء سترات النجاة مخافة استهداف السفينة أو محاولة إغراقها. ولم يتبين المشاركون أسباب هذا التحليق، ولا الجهة التي تتبع لها المسيرة.

من ناحية أخرى قالت مصادر من السفينة إنها غيرت مسارها استجابة لنداء استغاثة يفيد برصد قارب طالبي لجوء في حالة طارئة.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأتت هذه الخطوة بعد إخفاق محاولة سابقة بسبب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيّرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط قرب مالطا أوائل مايو/أيار الماضي.

وتعد "مادلين" السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن تحالف أسطول الحرية، وقد هددت إسرائيل مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة.

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