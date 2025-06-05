الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج

رام الله - دنيا الوطنبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ بالتوافد إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد الجمعة، العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة النبي عليه السلام، حيث بات فيها وصلى الفجر.