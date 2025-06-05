أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم غد الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، فيكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويبقى الجو يوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.