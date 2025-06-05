



والصحفيون الشهداء هم سليمان حجاج الذي يعمل في قناة فلسطين اليوم الفضائية، سمير الرفاعي من وكالة شمس نيوز، وإسماعيل بدح المصور في قناة فلسطين اليوم الفضائية، وأحمد قلجة مصور التلفزيون العربي.



كما أسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة الصحفي عماد دلول وإسلام بدر، بالإضافة إلى إصابات أخرى في صفوف المتواجدين.



من جانبه، قال مدير المستشفى المعمداني في غزة، الدكتور فضل نعيم، إن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العديد من الجرحى.















وأكد أن هذا الاستهداف هو الثامن الذي يتعرض له المستشفى منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى العبء الكبير الذي يتحمله المستشفى في ظل خروج عدد كبير من مستشفيات القطاع عن الخدمة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، الخميس، باستشهاد أربعة صحفيين وإصابة آخرين، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تواجدهم في ساحة المستشفى.