إسرائيل تعلن استعادة جثماني أسيرين من غزة في عملية خاصة جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن كيبوتس "نير عوز" صباح اليوم الخميس، عن استعادة جثماني أسيرين إسرائيليين، كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك في إطار عملية خاصة نفذتها القوات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية.وأوضح الكيبوتس أن الجثمانين يعودان إلى غادي حجاي (73 عاماً) وجودي وينشتاين (70 عاماً)، اللذين تم اختطافهما من منزلهما في نير عوز خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.وفي بيان رسمي، كشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن عملية استعادة الجثتين نُفذت في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة جمعت من الشاباك والمخابرات العسكرية بالتعاون مع وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القوات الأمنية تمكنت من استعادة الجثمانين المحتجزين لدى حماس، في عملية نوعية ومعقدة"، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية "لن تهدأ حتى تتم إعادة جميع الأسرى، أحياءً كانوا أو أمواتاً".وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأسيرين اللذين كانا محتجزين لدى كتائب المجاهدين قُتلا في السابع من أكتوبر، وتم نقل جثمانيهما إلى القطاع في حينه،وهما يحملان الجنسية الامريكية.