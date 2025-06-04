بعد فيتو أميركي.. مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

رام الله - دنيا الوطنفشل مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء اليوم الأربعاء، في إقرار مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".وتقدمت بمشروع القرار الدول العشرة غير دائمة العضوية في المجلس.وطالب مشروع القرار، بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.وطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال"، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.