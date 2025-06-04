عربي

"جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

"جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس"، التي أعلنت تبنيها للهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل، مقطع فيديو للناطق باسم قيادتها العامة، أبو قاسم، تضمن تهديدات مباشرة بمزيد من العمليات ضد إسرائيل، ورسائل موجهة إلى الحكومة السورية والشعب السوري.

وقال أبو قاسم في كلمته: "في ظل الاعتداءات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، والمجازر اليومية في فلسطين ولبنان واليمن، ومع تصاعد موجة التطبيع التي تتبناها حكومة الأمر الواقع في دمشق، جاء الرد الحقيقي من أرض سوريا، كجزء من واجب الدفاع وردّ الاعتبار"، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ "لم يكن عبثياً بل مدروساً ويهدف لتثبيت معادلة جديدة تقول إن الأرض السورية ليست مستباحة".

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية التي تلت العملية لم تكن مفاجئة، قائلاً إن الرد الصهيوني سيكون دافعاً لمزيد من التحضيرات العسكرية، في إطار ما وصفه بـ"تصعيد مدروس"، مؤكداً أن الرد الذي نُفذ "ليس نهاية المعركة بل بدايتها".

وأكد أبو قاسم أن الجبهة لا تسعى إلى حرب شاملة لكنها لا تخشاها، مضيفاً أن العملية الأخيرة هي "بداية معركة وعد الآخرة".

وخاطب أبو قاسم الشعب السوري قائلاً: "عودوا لأصالتكم.. أنتم الذين قاومتم الاحتلال العثماني والفرنسي.. لا نطلب منكم الحرب بل أن تكونوا سنداً لنا".

وفي رسالة واضحة إلى الحكومة السورية، انتقد أبو قاسم ما وصفه بـ"الانحراف عن الثورة"، متهماً الحكومة بالسعي للتطبيع مع إسرائيل مقابل "امتيازات شخصية"، داعياً إياها إلى "العودة إلى الدين والرشد".

أما الرسالة الثالثة، فكانت موجهة لإسرائيل، حيث توعد المتحدث باسم الجبهة بمزيد من العمليات، قائلاً: "دخلتم أرضنا على أقدامكم، وستُسحبون منها أشلاء، هذا وعد الله، ووعده حق".

وختم أبو قاسم كلمته بالتأكيد على أن الجبهة "مستمرة في عملها، وتملك الجاهزية الكاملة، وتعمل بصمت وتصيب بدقة"، متوعداً بأن المرحلة المقبلة "لن تكون كما كانت"، وأن "العدو بات يدرك أن في الأرض قد تغيّر".

أخبار ذات صلة

&quot;جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا&quot; تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

"جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

عضو في الكونغرس الأميركي: الشرع منفتح على السلام مع إسرائيل ومستعد لبحث قضية الجولان

عضو في الكونغرس الأميركي: الشرع منفتح على السلام مع إسرائيل ومستعد لبحث قضية الجولان

&quot;ملكة المعارك&quot;.. تقرير إسرائيلي يرصد سعي مصر للحصول على دبابات متطورة

"ملكة المعارك".. تقرير إسرائيلي يرصد سعي مصر للحصول على دبابات متطورة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية