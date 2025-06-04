واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، فإن التصويت على القرار سيُجرى في وقت لاحق اليوم، وسط جهود دبلوماسية مكثفة داخل المجلس لصياغة موقف موحد تجاه الحرب المستمرة منذ أشهر.ويأتي مشروع القرار بجهود الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، والتي تسعى إلى وضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وينص مشروع القرار على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف، إضافة إلى الإفراج عن كافة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، كما يدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وغير مشروط، مع ضمان توزيعها الآمن والواسع عبر الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة بعد استهداف متكرر لمناطق الإيواء ومخيمات النازحين.