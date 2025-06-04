شؤون فلسطينية

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، فإن التصويت على القرار سيُجرى في وقت لاحق اليوم، وسط جهود دبلوماسية مكثفة داخل المجلس لصياغة موقف موحد تجاه الحرب المستمرة منذ أشهر.

ويأتي مشروع القرار بجهود الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، والتي تسعى إلى وضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وينص مشروع القرار على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف، إضافة إلى الإفراج عن كافة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، كما يدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وغير مشروط، مع ضمان توزيعها الآمن والواسع عبر الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.

ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة بعد استهداف متكرر لمناطق الإيواء ومخيمات النازحين.

أخبار ذات صلة

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية