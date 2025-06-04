وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 7 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية مخالفات تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية في الأسواق وخاصة عدم اشهار الاسعار.



ووفق تقرير الوزارة لشهر أيار الماضي، نفذت الطواقم 391 جولة تفتيشية، استهدفت 2392 محلاً تجارياً في مختلف المحافظات، تم خلالها ضبط 82 محلاً مخالفاً، والتعامل مع 76 شكوى، وتوجيه 195 إخطاراً بحق منشآت خالفت التعليمات.



وسحبت الطواقم 29 عينة من السلع لفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها، وإصدار 19 بطاقة بيان للسلع ، إلى جانب تنفيذ 4 أنشطة توعوية تستهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتوقيع 62 تعهداً قانونياً على المخالفين للأنظمة.



وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية نحو 41 طناً من المواد التالفة بينما بلغت كمية المواد المتلفة 242.37 طناً من المنتجات تشمل مواد مبلغ عنها وايضا مضبوطة.



وأكدت الوزارة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم السوق وتنفيذ جولات ميدانية مكثفة خاصة على الملاحم وكافة المحلات التجارية مع قرب حلول عيد الاضحى ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "بهمنا".





رام الله - دنيا الوطن