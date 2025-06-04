شؤون فلسطينية

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن الحرب "الوحشية" على قطاع غزة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الطيب في بيان نشره الأزهر على صفحته بفيسبوك الأربعاء: "يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، أن نشاهد ما يتعرض له إخواننا في قطاع غزة من عدوان، لما يقارب العامين، وفاقت وحشيته حدود الخيال والتصور".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي" المتواصل "لم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا مريضا ولم ينج منه حجر ولا شجر ولا بشر، بعد أن ضرب بكل المواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط، دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق".

وطالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي، وجميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، بتحمل مسؤولياتهم كاملة، والإسراع في رفع الحصار "الجائر" المفروض على قطاع غزة، والذي حول حياة مليوني فلسطيني إلى "جحيم لا يطاق".

وشدد الطيب على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف هذا العدوان فورا ودون شروط، وفتح جميع المعابر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، لإنقاذ الأبرياء الذين يواجهون الموت ليل نهار.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، وخلفت دمارا هائلا في القطاع، كما يعاني السكان من حصار خانق منذ أكثر من 3 أشهر بعد منع دخول أية مساعدات إنسانية إلى القطاع.

أخبار ذات صلة

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

واشنطن تستعد لاستخدام الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو لوقف الحرب في غزة

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

غرفة العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية