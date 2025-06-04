شؤون فلسطينية

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)
رام الله - دنيا الوطن
 شن مستوطنون، مساء الأربعاء، هجوماً واسعاً على بلدة دير دبوان شرق رام الله، أسفر عن إحراق منزل وعدد من المركبات، وسط اعتداءات طالت المنازل والمواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل تعود لعائلة أبو كايد في البلدة، وأضرموا النار في "عزبة أبو شحادة" الواقعة على المدخل الغربي، كما أحرقوا عدة مركبات، وحاصروا مواطنين داخل منازلهم، ومنعوا الشبان وفرق الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المكان. كما قاموا برشق مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم عدد منها.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بلدتي دير دبوان وبرقة، وامتدت اعتداءاتهم لتطال منازل وممتلكات المواطنين في قرية بيتين المجاورة، حيث حاولوا إشعال النار في عدد من المنازل هناك.

وتشهد المناطق الشرقية من محافظة رام الله تصاعداً في هجمات المستوطنين، وسط تحذيرات من توسع دائرة الاعتداءات وغياب الحماية للسكان.


 


 


 


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