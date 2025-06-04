دولي

ترامب يتحدث عن تفاصيل مكالمته مع بوتين

ترامب يتحدث عن تفاصيل مكالمته مع بوتين
بوتين وترمب - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة، تناولت التصعيد العسكري في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.

وقال ترمب، في منشور له على منصة (تروث سوشال)، إن المحادثة مع بوتين كانت "جيدة"، لكنها "ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أعرب بشدة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية.

وأضاف ترمب أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، حيث شدد على أن الوقت "ينفد" فيما يتعلق باتخاذ طهران قرارها النهائي بشأن امتلاك سلاح نووي.

وأوضح أنه أبلغ بوتين بوضوح أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مؤكدا أن بوتين وافقه الرأي في هذه النقطة.

وأشار ترمب إلى أن بوتين أعرب عن استعداده للمشاركة في المحادثات مع إيران، وربما لعب دور في تسريع التوصل إلى حل، فيما عبّر ترامب عن قلقه من "تباطؤ" إيران في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف.

واختتم الرئيس الأميركي بالقول إن "إجابة نهائية من إيران ستكون مطلوبة قريبا جدا"، في إشارة إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية حول هذا الملف.

ورغم أن ترمب دائما ما كان يبدي إعجابه ببوتين، إلا أنه أظهر في الأسابيع الأخيرة إحباطا متزايدا تجاه موقف موسكو خلال مفاوضات الهدنة مع كييف التي وصلت إلى طريق مسدود.

وأجرى ترمب وبوتين مكالمة هاتفية استمرت ساعتين قبل أسابيع، وبعدها أعلن الرئيس الأميركي أن موسكو وكييف "ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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