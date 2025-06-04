حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطناستقبل حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، وناقش معها الرؤى السياسية المشتركة نحو وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.جاء ذلك بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والقنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانيدس.ونقل الشيخ خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُجدِّداً التأكيد على أولويات القيادة الفلسطينية بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إدخال الإغاثة العاجلة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال التصعيدية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية كاملة في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل والذهاب لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.وثمن الشيخ المساعي الفرنسية السعودية لإقامة مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك في 17 من الشهر الجاري، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في ملف اعتراف فرنسا والدول المشاركة بدولة فلسطين لما فيه من حماية لحل الدولتين، وأهمية الخروج بخطة سلام لإنهاء الصراع، وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي لمواصلة بناء مؤسسات الدولة ودعم المشاريع التنموية واعادة الإعمار، كما تم نقاش بعض القضايا الثنائية، وتم التأكيد على الشراكة التاريخية ما بين دولة فلسطين وفرنسا لصنع السلام.وأشاد الشيخ بالدعم المقدر الذي تقدمه فرنسا للقضية الفلسطينية، كما تم نقاش العملية الاصلاحية لمؤسسات الدولة، مع التأكيد على التصاقنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي.