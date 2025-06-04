شؤون فلسطينية

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الصحة: 97 شهيدًا و440 إصابة في غزة خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 97 شهيدًا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 440 إصابة بجراح متفاوتة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,607 شهيد و125,341 إصابة، في ظل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغ 4,335 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات في نفس الفترة إلى 13,300 إصابة.

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