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السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي وبن زايد يبحثان التطورات الإقليمية
رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري في أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، "العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام خاصة في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء "خلال استقبال رئيس دولة الإمارات في قصر الشاطئ في أبوظبي، الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات حيث تبادل والرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية اللقاء التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وتابعت: "كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر، بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وقد غادر الرئيس المصري دولة الإمارات في ختام زيارته حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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