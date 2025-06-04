ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، اتهامات حادة لمسؤولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن، متهماً إياهم بـ"خيانة الدولة"، على خلفية استخدام جهاز التوقيع الآلي (Autopen) لتوقيع وثائق رسمية، قال إنها "سهلت دخول المهاجرين بشكل جماعي إلى البلاد".وأوضح ترامب، عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن استخدام آلة الأوتوبن لتوقيع قرارات رئاسية، من بينها أوامر بالعفو عن مئات الأشخاص، يعد "أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، إلى جانب تزوير انتخابات 2020"، على حد تعبيره.ويُستخدم جهاز الأوتوبن في الولايات المتحدة عادةً لتوقيع الوثائق الرسمية باسم الرئيس أو كبار المسؤولين عندما لا يكونون متاحين للتوقيع شخصياً.واتهم ترامب الرئيس بايدن بإصدار عفو غير قانوني عن نحو 2500 شخص، بينهم عدد من أقاربه، مشيراً إلى أن التوقيعات تمت دون علم بايدن، وهو ما يطعن في قانونيتها.وفي السياق ذاته، كشفت تقارير من الكونغرس عن تحديد أربعة موظفين في البيت الأبيض يُشتبه في استخدامهم للجهاز لتوقيع وثائق نيابة عن الرئيس.وأمرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، بفتح تحقيق في قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها بايدن، والتي شملت أقرباء له، بالإضافة إلى تخفيف أحكام الإعدام بحق 37 سجيناً إلى السجن المؤبد. وتشمل التحقيقات التأكد من أهلية الرئيس العقلية خلال توقيع تلك القرارات، ومدى تورط آخرين في استخدام الجهاز دون تفويض رسمي.وكان بايدن قد أصدر، في يناير الماضي، عفواً استباقياً عن شقيقيه فرانسيس وجيمس، وزوجته سارة، وشقيقته فاليري وزوجها جون. كما وقع، في ديسمبر الماضي، أمراً تنفيذياً بالعفو عن نجله هانتر، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا، رغم تعهده سابقاً بعدم استخدام سلطته الرئاسية في قضايا عائلية.