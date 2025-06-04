عاجل

  • شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمحيط منطقة "النص" في مواصي خانيونس جنوب القطاع

  • طيران الاحتلال يدمر بنايات سكنية في شارع النخيل داخل حي التفاح شرق مدينة غزة

  • الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية لقواته في مخيم جنين عبر حاجز الجلمة

  • طيران الاحتلال يشن غارة على حي التفاح شرق مدينة غزة

  • إصابات في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس

دولي

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، اتهامات حادة لمسؤولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن، متهماً إياهم بـ"خيانة الدولة"، على خلفية استخدام جهاز التوقيع الآلي (Autopen) لتوقيع وثائق رسمية، قال إنها "سهلت دخول المهاجرين بشكل جماعي إلى البلاد".

وأوضح ترامب، عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن استخدام آلة الأوتوبن لتوقيع قرارات رئاسية، من بينها أوامر بالعفو عن مئات الأشخاص، يعد "أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، إلى جانب تزوير انتخابات 2020"، على حد تعبيره.

ويُستخدم جهاز الأوتوبن في الولايات المتحدة عادةً لتوقيع الوثائق الرسمية باسم الرئيس أو كبار المسؤولين عندما لا يكونون متاحين للتوقيع شخصياً.

واتهم ترامب الرئيس بايدن بإصدار عفو غير قانوني عن نحو 2500 شخص، بينهم عدد من أقاربه، مشيراً إلى أن التوقيعات تمت دون علم بايدن، وهو ما يطعن في قانونيتها.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير من الكونغرس عن تحديد أربعة موظفين في البيت الأبيض يُشتبه في استخدامهم للجهاز لتوقيع وثائق نيابة عن الرئيس.

وأمرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، بفتح تحقيق في قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها بايدن، والتي شملت أقرباء له، بالإضافة إلى تخفيف أحكام الإعدام بحق 37 سجيناً إلى السجن المؤبد. وتشمل التحقيقات التأكد من أهلية الرئيس العقلية خلال توقيع تلك القرارات، ومدى تورط آخرين في استخدام الجهاز دون تفويض رسمي.

وكان بايدن قد أصدر، في يناير الماضي، عفواً استباقياً عن شقيقيه فرانسيس وجيمس، وزوجته سارة، وشقيقته فاليري وزوجها جون. كما وقع، في ديسمبر الماضي، أمراً تنفيذياً بالعفو عن نجله هانتر، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا، رغم تعهده سابقاً بعدم استخدام سلطته الرئاسية في قضايا عائلية.

أخبار ذات صلة

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

أكبر عملية إخلاء منذ 1945.. 3 قنابل ترعب مدينة ألمانية

أكبر عملية إخلاء منذ 1945.. 3 قنابل ترعب مدينة ألمانية

قائد احتياط إسرائيلي: الجنود مستنزفون ويدفعون ثمن قرارات غير مدروسة

قائد احتياط إسرائيلي: الجنود مستنزفون ويدفعون ثمن قرارات غير مدروسة

الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليس حرباً

الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليس حرباً

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: &quot;من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟&quot;

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: "من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟"

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير المسن محمد أبو حبل من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

جيش الاحتلال يُرقّي ضابطاً أمر بإعدام مدنيين في غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة

أوروبا: عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة &quot;ج&quot; مهددون بالتهجير

أوروبا: عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة "ج" مهددون بالتهجير

فتوح: مجزرة الاحتلال في مدرسة الحناوي غرب خان يونس جريمة حرب تستهدف وجود شعبنا

فتوح: مجزرة الاحتلال في مدرسة الحناوي غرب خان يونس جريمة حرب تستهدف وجود شعبنا

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد سائحتين سويدية وإيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد سائحتين سويدية وإيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,607

ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,607

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

&quot;كتائب محمد الضيف&quot; تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية