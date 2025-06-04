بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن تسعة أسرى من غزة





2. سليم ماجد سليم ابو هلال (31 عاماً)

سكان رفح (سجن سدي مان)



3. رامي عدنان ممدوح الجمل (47 عاماً)، سكان رفح (سجن (سدي مان



4. زهير عمر عمر اسليم (23 عاماً) سكان البريج، (سجن سدي مان)



5. أنس أحمد إسماعيل اشتيوي 17عاماً سكان الزيتون، (سجن سدي مان)



6. مازن فضل محمد عياد (51 عاماً) سكان الزيتون، (سجن سلمون)



7. موسى حمزة إبراهيم الزين (43 عاماً) سكان جباليا البلد، (سجن ليكي دار)



8. ألفت رياض عمر أبو لبدة 30 عاماً، متزوجة في القدس وهي سكان أبراج الكرامة



9. تامر محمود حامد أبو يونس (سجن الرملة)





وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.



وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، "لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 20 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".













رام الله - دنيا الوطنأفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن تسعة أسرى فلسطينيين بينهم سيدة وفتى، اعتقلتهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد شهور من الاحتجاز تعرضوا فيها للتجويع والتعذيب.وأفادت مصادر محلية، بأن المُفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد فترة احتجاز طويلة.أسماء الأسرى المفرج عنهم:1. وسيم هشام عيسى طوطح (20 عاماً) سكان الزيتون (سجن سدي مان)