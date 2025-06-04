مكرمة رئاسية لـ4445 مواطنا من النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس

رام الله - دنيا الوطنباشرت محافظة طولكرم، بصرف مكرمة رئاسية بقيمة 600 شيقل للنازحين قسراً من مخيمي طولكرم ونور شمس، يستفيد منها 4445 نازحا من المخيمين بواقع إجمالي مليونين و667 ألف شيقل.وأشارت المحافظة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المكرمة تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومن خلال قرار مجلس الوزراء برئاسة محمد مصطفى، فيما تم صرفها وفق إجراءات الصرف حسب الأصول، ووقع عليها المحافظ عبد الله كميل، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ومدير التنمية الاجتماعية فواز حمزة، ومدير مديرية الاقتصاد الوطني جهاد شحادة، بالتعاون والشراكة مع اللجان الشعبية للمخيمين، باعتماد ثلاثة مواقع للتوزيع في دار المحافظة، ومقر مديرية التنمية، ومقر لجنة زكاة طولكرم المركزية.وشدد كميل على توجيهات الرئيس محمود عباس بتعزيز صمود المواطنين في مواجهة آثار عدوان الاحتلال المستمر والمتواصل.وأكد جهود الحكومة والعمل الدؤوب من خلال المنحة الإسعافية عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وغيرها من التدخلات، سواء فيما يتعلق بمساعدة بدل الإيجار، أو غيرها من الإجراءات التي قامت بها، من إعادة تأهيل وتعبيد لعدد من الشوارع الحيوية التي دمرتها قوات الاحتلال خلال هذا الاجتياح غير المسبوق.وأشاد كميل بدور لجنة الكرامة للإغاثة والإيواء، والعمل المشترك من كل القطاعات والجهات الشريكة على مواجهة آثار العدوان والتحديات الصعبة الناتجة عن النزوح القسري لأهلنا من مخيمي طولكرم ونور شمس.وأشار إلى متابعة الجهود لتنفيذ تدخلات أخرى من خلال مجلس التشغيل لتأمين فرص العمل التي أعلن عنها مجلس الوزراء عبر وزارة العمل، بالإضافة إلى العديد من الجهود الأخرى.وثمن كميل دور المؤسسة الأمنية، وحركة "فتح" - إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني، والبلديات والمجالس المحلية، والغرفة التجارية، وجمعية رجال الأعمال، والمتبرعين، ولجنة زكاة طولكرم المركزية، وكل المتطوعين والعاملين، واللجان الشعبية للمخيمات وكل من يعمل في مواجهة هذه الظروف الصعبة.