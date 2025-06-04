"ملكة المعارك".. تقرير إسرائيلي يرصد سعي مصر للحصول على دبابات متطورة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش المصري يبدي اهتماماً متزايداً بالحصول على دبابة "لوكلير XLR" الفرنسية المتطورة، في إطار مساعيه المستمرة لتحديث وتطوير قواته البرية والمدرعة، التي تُعد من أبرز نقاط القوة في الجيش المصري.وبحسب موقع "نتسيف نت" الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن مصر تعتبر الدبابة "ملكة المعارك"، ولذلك تواصل العمل على تطوير قدراتها في هذا المجال. وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد فتحي خليفة، قام مؤخراً بزيارة إلى فرنسا، تفقد خلالها عددًا من أبرز أنظمة التسليح البري، بمرافقة نظيره الفرنسي.وخلال الزيارة، تم استعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية الفرنسية في مجال الدبابات والمركبات المدرعة، وأبدى الوفد المصري اهتمامًا خاصًا بالإصدار الأحدث من دبابة لوكلير، التي تُعد من أكثر الدبابات تطورًا في أوروبا، لما تتمتع به من قدرات قتالية وأنظمة توجيه وحماية متقدمة.وأضاف التقرير أن هذا التوجه لا ينفصل عن جهود مصر المستمرة لتنويع مصادر تسليحها البري، مشيرًا إلى اهتمام سابق أبدته القاهرة بدبابة "K2 بلاك بانثر" الكورية الجنوبية.وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن العقيدة العسكرية المصرية تولي أهمية خاصة لوجود عدد كبير من المركبات المدرعة في الخدمة، مما يجعل أي صفقة مستقبلية - سواء مع فرنسا أو كوريا - مشروطة بشروط تتعلق بإنشاء خطوط إنتاج محلية وإدراج نسبة عالية من المكونات المصرية، ويتماشى ذلك مع التوجه الاستراتيجي لتحسين قدرات الإنتاج الدفاعي المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.