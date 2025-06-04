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انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب سفير السعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدولية، نائبًا لرئيس الجمعية العامة في دورتها الثمانين، ممثلاً عن المجموعة الآسيوية.

ويأتي هذا الانتخاب تأكيدًا على المكانة التي تحظى بها السعودية في المجتمع الدولي، وعلى ثقة الدول الأعضاء بدورها الفاعل في دعم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

يُعد السفير الواصل من أبرز الكفاءات الدبلوماسية السعودية، ويمتلك خبرة واسعة من خلال تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مما أسهم في تعزيز حضور السعودية في المنظمات الدولية.

ويعكس هذا التعيين حرص المملكة على تعزيز مشاركتها في منظومة الأمم المتحدة، ودعم جهودها في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

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