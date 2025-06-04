قائد احتياط إسرائيلي: الجنود مستنزفون ويدفعون ثمن قرارات غير مدروسة

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن قائد كتيبة احتياط في الجيش الإسرائيلي إن الجنود يعانون من الاستنزاف والإرهاق الشديد، مؤكدا الحاجة الماسّة لزيادة عدد المجندين لتقاسم الأعباءوأضاف القائد الإسرائيلي أن "الجنود يدفعون ثمن قرارات يصدرها مسؤولون لا يدركون تبعاتها". مشيرًا إلى أن "تهرّب الحكومة من فرض التجنيد الإلزامي على الجميع يُضعفنا ويضر بسير المعركة".وفي سياق متصل أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن مندوبي وزارة المالية في حكومة الاحتلال حذروا، خلال اجتماع للجنة المالية في (كنيست)، من أن الميزانية التي تم تخصيصها في شهر آذار/مارس الماضي لتوسيع الحرب على غزة ضمن عملية عسكرية تُعرف باسم (عربات جدعون)، ستنفد خلال أسابيع، مما يستدعي البدء في البحث عن حلول.