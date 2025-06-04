سلطات الاحتلال تقرر إبعاد سائحتين سويدية وإيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد سائحتين، إحداهما سويدية والأخرى إيرلندية، بسبب تضامنهما مع الفلسطينيين ضد الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب.وقالت الشرطة الإسرائيلية، في منشور على منصة (إكس)، يوم الثلاثاء، إنها أوقفت، بالتعاون مع الجيش، نهاية الأسبوع، سائحتين “دخلتا منطقة تدريب عسكري” قرب مستوطنة أفيغيل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.واعتبرت الشرطة أن سلوك السائحتين يُعد "خرقًا لأمر عسكري"، وذكرت أن "إحدى الموقوفتين معروفة كناشطة مناهضة لإسرائيل في الخارج".وأشار البيان إلى إبعاد السائحتين عن الضفة الغربية لمدة 15 يومًا، وإصدار قرار بترحيلهما، مبينًا أن "إحداهما وافقت على القرار، بينما تعتزم الثانية تقديم التماس".وكانت إسرائيل قد قررت، خلال الأشهر الماضية، منع دخول العديد من السياح والسياسيين، بمن فيهم برلمانيون من عدة دول، بحجة دعمهم للموقف الفلسطيني الرافض للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة، واعتداءات المستوطنين، واجتياحات الجيش لمناطق في الضفة الغربية.