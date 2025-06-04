شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,607

ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,607
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 54,607 شهيدًا و125,341 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 97 شهيدًا، من بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 440 إصابة.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,335 شهيدًا و13,300 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

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