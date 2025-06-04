ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,607





وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,335 شهيدًا و13,300 إصابة.



وأكدت الوزارة أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 54,607 شهيدًا و125,341 إصابة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 97 شهيدًا، من بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 440 إصابة.