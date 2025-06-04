عربي

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، تقربا لله متبعين ومقتدين بسنة النبي محمد، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها بطريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.

ووفرت السلطات السعودية الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم، وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.

أخبار ذات صلة

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة

&quot;كتائب محمد الضيف&quot; تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد سائحتين سويدية وإيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد سائحتين سويدية وإيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

&quot;مقاومة الجدار&quot;: الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

غزة..تحذيرات من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر

غزة..تحذيرات من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في كمين بحي الشجاعية

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في كمين بحي الشجاعية

بعد يوم من كمين جباليا.. &quot;حدث أمني&quot; بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية

&quot;كتائب محمد الضيف&quot; تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف