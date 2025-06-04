دولي

الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليس حرباً

الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليس حرباً
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - الرئيس البرازيلي
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس البرازيلي، لويس أيناسيو لولا دا سيلفا، ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، الثلاثاء، معتبرًا أن ما يحدث في غزة "لا علاقة له بالحرب".

وقال: "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، إذ يتم قتل النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالحرب، ويجوعّون الأطفال".

وقارن دا سيلفا معاناة اليهود التاريخية بما يحدث في غزة، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن تتصرف بعقلانية تجاه الإنسانية والشعب الفلسطيني تحديدًا بسبب المعاناة التي عاشها اليهود عبر التاريخ".

وأكد الرئيس البرازيلي أن السلام لن يتحقق إلا عندما تقام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.

ومنذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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