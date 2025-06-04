شؤون فلسطينية

"المالية" تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان

"المالية" تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، موعد ونسبة رواتب الموظفيين العموميين عن شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وقالت الوازرة في بيان لها، إنها "قامت باحتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان/أبريل 2025 بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل. مضيفة "وبسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل عائدات المقاصة الخاصة بالشهر المذكور حتى الآن، سيتم صرف نصف النسبة المحتسبة اليوم الأربعاء الموافق 4/6/2025، على أن يُصرف النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك فور وصول حوالة المقاصة".

وأضافت الوزارة أنها نسّقت مع سلطة النقد للتعميم على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين المستحقة على الدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد.

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه تُعد ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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