شؤون فلسطينية

(يونيسف): انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة

(يونيسف): انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين كاظم أبو خلف، أن انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير، موضحا أن المعدل اليومي للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 27 شهيدا.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال أبو خلف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأطفال يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار الحرب، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم يسقط فيه يوميا ضحايا من الأطفال بهذا العدد.

وأشار إلى أنه بإضافة عدد المصابين يرتفع المعدل اليومي للضحايا من الأطفال إلى 83 طفلا بين شهيد وجريح لمدة 20 شهرا.

وأوضح أن الأطفال الأكثر تضررا من المجاعة التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال سجلوا على أنهم بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضاف أبو خلف أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاما والعدد مرشح للزيادة، مؤكدا أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء، ليس من الإصابات فحسب، بل بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له.

أخبار ذات صلة

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

&quot;المالية&quot; تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان

"المالية" تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان

&quot;التعليم&quot; تعلن موعد بدء مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف

"التعليم" تعلن موعد بدء مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف

&quot;مقاومة الجدار&quot;: الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

(يونيسف): انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة

(يونيسف): انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

جيش الاحتلال: مراكز توزيع المساعدات في غزة لن تُفتح الأربعاء

جيش الاحتلال: مراكز توزيع المساعدات في غزة لن تُفتح الأربعاء

طائرات مسيّرة إسرائيلية تستهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

طائرات مسيّرة إسرائيلية تستهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

وثيقة سرّية أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

&quot;مقاومة الجدار&quot;: الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 41 دونماً من أراضي محافظة رام الله

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

بعد يوم من كمين جباليا.. &quot;حدث أمني&quot; بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"