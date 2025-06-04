طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندخل إضراب طلاب جامعة مدينة نيويورك عن الطعام يومه السابع على التوالي، في تحرّك احتجاجي مستمر للمطالبة بإنهاء دعم الجامعة للشركات المتورطة في العدوان على غزة.وتزايدت أعداد المتضامنين والزوار الذين توافدوا إلى محيط مركز الجامعة على مدار الأيام الماضية، وتحوّل الاعتصام إلى ساحة حراك نابضة بالفعاليات والندوات والمداخلات الداعمة للقضية الفلسطينية.وناقش المضربون مطالبة صندوق معاشات المدارس الحكومية بسحب الاستثمارات من المؤسسات والشركات العاملة في دولة الاحتلال او الداعمة لها، وجمع الأموال للعائلات والأسر في قطاع غزة.