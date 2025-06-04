دولي

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل إضراب طلاب جامعة مدينة نيويورك عن الطعام يومه السابع على التوالي، في تحرّك احتجاجي مستمر للمطالبة بإنهاء دعم الجامعة للشركات المتورطة في العدوان على غزة.

وتزايدت أعداد المتضامنين والزوار الذين توافدوا إلى محيط مركز الجامعة على مدار الأيام الماضية، وتحوّل الاعتصام إلى ساحة حراك نابضة بالفعاليات والندوات والمداخلات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وناقش المضربون مطالبة صندوق معاشات المدارس الحكومية بسحب الاستثمارات من المؤسسات والشركات العاملة في دولة الاحتلال او الداعمة لها، وجمع الأموال للعائلات والأسر في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: &quot;من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟&quot;

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: "من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟"

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مطار (بن غوريون) بصاروخ باليستي

الحوثيون يستهدفون مطار (بن غوريون) بصاروخ باليستي

وزير إسرائيلي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر حول مفاوضات غزة

وزير إسرائيلي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر حول مفاوضات غزة

واشنطن تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية

واشنطن تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية

مجموعة استشارية تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية في غزة

مجموعة استشارية تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

بعد يوم من كمين جباليا.. &quot;حدث أمني&quot; بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"