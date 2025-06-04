عاجل

  • (يديعوت أحرونوت) عن قائد كتيبة احتياط بالجيش الإسرائيلي: الجنود يعيشون حالة من الاستنزاف والإرهاق

  • (أونروا): على الحكومة الإسرائيلية السماح للإعلام الدولي بدخول قطاع غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل

  • مصاب بجراح متوسطة في قصف من مسيّرة إسرائيلية على غرفة داخل أرض في منطقة المواصي غربي خان يونس

عربي

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعة مسلحة فلسطينية جديدة تُطلق على نفسها اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف"، عن انطلاق عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي من مرتفعات الجولان السوري المحتل، في أول ظهور ميداني لها .

وفي بيان تأسيسي نُشر أمس، أكدت الكتائب أنها انطلقت وفاءً للقائد العسكري الراحل محمد الضيف، القائد العام السابق لكتائب عز الدين القسام، الذي استشهد في يناير 2025 خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في البيان:"من قلب فلسطين المحتلة نعلن تأسيس كتائب الشهيد محمد الضيف، وفاءً للدماء الطاهرة وامتداداً لطريق المقاومة المستمر. نحن جيل وُلد تحت القصف وشبّ على صوت البنادق، لن نقبل بالذل أو الخنوع".

وأضافت الكتائب أنها "ليست حزباً ولا تنظيماً تقليدياً، بل فعل ثوري مقاوم ينبض في كل شارع ومخيم وزقاق، ويمتد من غزة إلى الضفة، ومن القدس إلى الداخل الفلسطيني المحتل".

وفي رسالة مباشرة إلى إسرائيل، توعد البيان بأن مقاتلي الكتائب سيكونون "سيفاً مسلطاً على رقابكم أينما كنتم، سنقاتلكم بكل ما نملك".

وختم بيان الفصيل الجديد بالقول: "إلى كل أراضينا السليبة، صوتنا واحد: لا صمت بعد اليوم.. والميدان لنا".

من جهتها ، أصدرت الخارجية السورية، الأربعاء، بيانا حول إعلان تل أبيب سقوط مقذوفين أطلقا من سوريا، في مناطق غير مأهولة بإسرائيل.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "ندين بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم نتثبت بعد من الأنباء المتداولة عن القصف باتجاه الجانب الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى وجود "أطراف قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة".

وشدد على أن سوريا "لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال اليوم الأربعاء: "نعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل. الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف جنوب سوريا الثلاثاء بعدما أعلن أن مقذوفين اطلقا من البلد المذكور في اتجاه الاراضي الإسرائيلية سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار.

وذكر الجيش في بيان أنه "قبل وقت قصير، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا بعد إطلاق مقذوفين في اتجاه أراضي إسرائيل".

ووفق الجيش فإنه "إثر إطلاق صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم في الساعة 21:36، تم رصد مقذوفين يعبران من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يسقطا في مناطق غير مأهولة".

وتقع حاسبين ورمات ماغشيميم في جنوب هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في 1967 وأعلنت ضمها في 1981.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن واقعة الثلاثاء هي الأولى التي تحصل منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الفائت.

أخبار ذات صلة

&quot;كتائب محمد الضيف&quot; تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

"كتائب محمد الضيف" تعلن انطلاق عملياتها من الجولان ضد إسرائيل.. والاحتلال يحمّل الشرع المسؤولية

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأميركية؟

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأميركية؟

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

بعد يوم من كمين جباليا.. &quot;حدث أمني&quot; بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"