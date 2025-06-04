شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: مراكز توزيع المساعدات في غزة لن تُفتح الأربعاء

جيش الاحتلال: مراكز توزيع المساعدات في غزة لن تُفتح الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن شركة المساعدات الإنسانية الأميركية GHF لن تفتح مراكز توزيع المساعدات في غزة، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه بـ"أعمال ترميم وتنظيم".

وأكد أدرعي أن "الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع تُعد مناطق قتال، ويُحظر التحرك فيها أو دخولها بأي شكل من الأشكال".

من جانبها، أوضحت منظمة GHF أن تعليق عمليات التوزيع ليوم واحد فقط جاء لأسباب لوجستية، مشيرة إلى أن القرار هدفه الاستعداد للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المحتاجين، بعد أن تدفق نحو 15 ألف شخص خلال ساعة واحدة، وهو عدد فاق توقعات المنظمة.

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