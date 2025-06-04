دولي

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: "من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟"

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: "من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟"
رام الله - دنيا الوطن
صعّد المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، الأربعاء، لهجته الرافضة تجاه المقترح الأميركي بشأن اتفاق نووي جديد، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، ومشدداً على أن هذا الحق "غير قابل للمساومة" ويمثّل جزءاً أساسياً من السيادة الوطنية.

وقال خامنئي، في خطاب علني، إن "الولايات المتحدة لن تنجح في إضعاف برنامجنا النووي"، مضيفاً: "من أنتم لتحددوا لإيران ما إذا كان يحق لها امتلاك برنامج نووي أم لا؟". واعتبر أن المقترح الأميركي "يتعارض مع مبدأ الاعتماد على الذات ويتناقض مع إرادة الأمة الإيرانية".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف تفاصيل المقترح الذي تقدّمت به واشنطن، والذي ينص على السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة لا تتجاوز 3%، مقابل التزام طهران بعدم بناء منشآت تخصيب جديدة، وتفكيك البنية التحتية الحساسة المستخدمة في المعالجة النووية. ويشمل المقترح أيضًا آلية رقابة صارمة، تشمل التصديق الفوري على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يصر المرشد الإيراني على أن "البرنامج النووي بلا قيمة من دون تخصيب"، أكّد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان تمسك بلاده بـ"حقها المشروع" في التخصيب لأغراض سلمية، نافياً أي نية لإنتاج أسلحة نووية.

في المقابل، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، على أن "أي اتفاق مستقبلي مع إيران لن يسمح لها بأي نسبة من تخصيب اليورانيوم"، في موقف يعكس تشدد واشنطن في هذا الملف.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران منفتحة على صيغة اتفاق إقليمي لتخصيب اليورانيوم يكون مقره داخل إيران، قائلاً: "إذا جرى تخصيب اليورانيوم ضمن اتحاد إقليمي على الأراضي الإيرانية، فقد يكون ذلك مقبولاً، أما إذا كان خارج حدودنا، فهو مشروع فاشل مسبقاً".

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الحديث عن احتمال تصعيد عسكري في المنطقة، وسط تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات بشأن "الخطوط الحمراء" للطرفين.

أخبار ذات صلة

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

(يسرائيل هيوم): وازة المالية تحذّر من قرب انتهاء الميزانية الاحتياطية المخصصة للحرب

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

طلاب جامعة نيويورك يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم السابع دعماً للقضية الفلسطينية

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: &quot;من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟&quot;

خامنئي يرفض المقترح الأميركي: "من أنتم لتقرّروا مصير برنامجنا النووي؟"

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مطار (بن غوريون) بصاروخ باليستي

الحوثيون يستهدفون مطار (بن غوريون) بصاروخ باليستي

وزير إسرائيلي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر حول مفاوضات غزة

وزير إسرائيلي يجري مباحثات مع رئيس وزراء قطر حول مفاوضات غزة

واشنطن تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية

واشنطن تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية

مجموعة استشارية تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية في غزة

مجموعة استشارية تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

بعد يوم من كمين جباليا.. &quot;حدث أمني&quot; بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"