طائرات مسيّرة إسرائيلية تستهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر صحفية، الأربعاء بأن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت سطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ثلاث مرات متتالية.ويأتي هذا القصف، في سياق متكرر من استهداف المرافق الطبية في قطاع غزة، حيث تضرر سطح مبنى الإدارة في المستشفى، ما أدى إلى إصابة خزانات المياه.وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن الطواقم الطبية ما زالت تواصل عملها داخل المستشفى رغم القصف المتكرر بطائرات الاحتلال المسيّرة.من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يستمر في سياسته الممنهجة في تقويض المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الاستهداف الأخير لسطح مبنى الإدارة في مستشفى شهداء الأقصى تسبب في حالة من الخوف والارتباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم.وأدانت الوزارة هذا الاستهداف، وجدّدت مطالبتها العاجلة بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية، وتجريم استمرار تقويض عمل المنظومة الصحية واستهدافها.