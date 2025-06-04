دولي

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

إعلام الاحتلال: أسبوع حاسم لمستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن إسرائيل تدخل أسبوعًا حاسمًا قد يحدد مصير الائتلاف الحكومي الحالي، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول قانون إعفاء "المتدينين" من الخدمة العسكرية.

وأوضحت القناة أن "بعض المرجعيات الدينية التابعة لأحزاب الحريديم أوصت بالانسحاب من الحكومة، احتجاجًا على تعثّر إقرار القانون، ما يُهدد استقرار الائتلاف".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُجري مساعٍ حثيثة ويعقد اليوم اجتماعات مع قادة الحريديم لاحتواء الأزمة في محاولة لتفادي حل (كنيست).

بدورهم، أعلن حزبا "العمل" و"إسرائيل بيتنا" عزمهما طرح مشروع قانون حل (كنيست) الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن أعضاء في حزب (يهدوت هتوراه) (التوراة اليهودية الموحدة) أن اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست كان فاشلا، في حين تلقى رئيس الحزب تعليمات بالانسحاب من الحكومة والعمل على تفكيكها.

وفي السياق ذاته، دعا زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، حكومة نتنياهو إلى الرحيل، بينما نقلت صحيفة (معاريف) عن مصدر حريدي رفيع أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة.

ويشار إلى أن في عام 2011 أقرّ(كنيست) بالقراءة الأولى قانون حله، ثم بطريقة ما، تمكن نتنياهو من إقناع موفاز، زعيم المعارضة في حينه، أنه على وشك قصف إيران، فتم تشكيل حكومة وحدة.

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