شهداء وإصابات في سلسلة مجازر مروّعة للاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة العشرات من الموطنين، اليوم الأربعاء، جرّاء قصف الاحتلال مناطق مختلفة تؤوي نازحين في كافة أنحاء قطاع غزة.وفي التفاصيل، استشهد 14 مواطنا بينهم أطفال وأصيب آخرون، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة داخل مدرسة الحناوي، حيث تؤوي آلاف العائلات النازحة، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا.في السياق، أطلقت دبابات الاحتلال النيران تجاه منازل المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدريملي في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.واستشهد مواطنان على الأقل وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة.كما استهدفت الاحتلال بطائرتين مسيرتين مفخختين سطح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزةوفي بيت لاهيا شمال القطاع، أفادت المصادر ذاتها بتمكن طواقم الإسعاف من انتشال ثلاثة شهداء جرّاء قصف إسرائيلي على المنطقة.