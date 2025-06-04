شؤون فلسطينية

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في كمين بحي الشجاعية

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في كمين بحي الشجاعية
الجندي القتيل يحمل رتبة رقيب أول ويخدم في كتيبة الاستطلاع 6646
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية، شمال قطاع غزة.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن الجندي القتيل يحمل رتبة رقيب أول ويخدم في كتيبة الاستطلاع 6646، مشيرا إلى أن الجندي الآخر أصيب بجروح خطيرة في الاشتباكات ذاتها.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، في كمين وصف بالصعب، نفذته المقاومة الفلسطينية شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء الاثنين.

وفي تفاصيل كمين الشجاعية، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الحدث وقع مساء أمس "حوالي الساعة 19:00، خلال عملية هجومية شنتها فرقة الاحتياط 646 في حي الشجاعية شرق غزة".

وتابعت: وبحسب تحقيق أولي، خرج مسلح فلسطيني من أحد الأزقة واقترب من موقع قريب من قوات الجيش، ثم أطلق النار من سلاح خفيف قبل أن ينسحب من المكان. لم تحدث مواجهة مباشرة، ولم يتمكن الجنود من رؤية المسلح.

وأشارت الإذاعة إلى أنه نتيجة لإطلاق النار، أُصيب جنديان بجروح خطيرة، وأعلن عن مقتل أحدهما خلال عملية الإخلاء.

وأوضحت أن العملية نُفذت في منطقة ينشط فيها الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة، وعلى بُعد نحو 2.5 كيلومتر من الحدود.

ولفتت إلى أنه "في لحظة إطلاق النار، كانت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو تحلّق في الأجواء، لكنها لم تتمكن من رصد المسلح بعد تمكنه من الانسحاب من المكان".

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