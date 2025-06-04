الحوثيون يستهدفون مطار (بن غوريون) بصاروخ باليستي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، مساء الثلاثاء استهداف مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في القدس وضواحيهما ومدن واسعة في إسرائيل.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت وفقا للسياسات المتبعة.وقال يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع ’فلسطين 2’".وأشار إلى أن العملية حققت هدفها وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أميركية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي.وأضاف سريع، أن إسرائيل لن تجد نفسها من اليمن إلا "المزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة رفضا لجريمة الإبادة الجماعية، ونصرة للحق الفلسطيني ودفاعا عن المظلومين الصابرين الصامدين في غزة الإباء والمجد والكرامة".وختم بالقول إن "اليمن اختار ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".