شؤون فلسطينية

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى

بعد يوم من كمين جباليا.. "حدث أمني" بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حدثا أمنيا وقع في صفوف جنود جيش الاحتلال بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين، بعد يوم واحد من كمين جباليا "الصعب".

وأوضحت أن اشتباكا مسلحا بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يزال مستمرا في حي الشجاعية.

وأشارت إلى هبوط مروحيات عسكرية في مستشفيي (إيخيلوف) بتل أبيب و(سوروكا) في بئر السبع، بعد إعلانها في وقت سابق أن طائرات عمودية في طريقها لإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "سلاح الجو يوفر غطاء جويا للجيش" في حي الشجاعية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باندلاع اشتباكات في حي الشجاعية، مؤكدا تحليق مروحيات إسرائيلية في أجواء المنطقة، في وقت يستهدف فيه قصف مدفعي إسرائيلي حي الشجاعية والمناطق الشرقية بمدينة غزة.

ولاحقا، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية أن الحدث يدور حول مسيّرة انتحارية ألقتها حماس على جنود في الشجاعية، وسط اشتباكات عنيفة مستمرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد يوم واحد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، في كمين وصف بالصعب، نفذته المقاومة الفلسطينية شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال في بيان رسمي، صباح اليوم بمقتل ثلاثة جنود في كمين جباليا.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق بمقتل الجنود الثلاثة في جباليا أن "هناك أنفاق نشطة في مبانٍ مدمرة اعتبرها الجيش مطهرة".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أعلنت أمس الاثنين خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، مشيرة إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنه أصدر تعليمات إلى قواته بتوسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق إضافية في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وحسب بيانات رسمية، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ 861 قتيلا بينهم 416 منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية أواخر الشهر ذاته.

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