شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق "ج" وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى.

ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي.

وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات.

وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء.

وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم.

وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية.

وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.

كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية.

كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع

مفاوضات غزة: لقاء في الدوحة بين وفد من (حماس) ومسؤولين قطريين لمحاولة إحيائها

مفاوضات غزة: لقاء في الدوحة بين وفد من (حماس) ومسؤولين قطريين لمحاولة إحيائها

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

الحكومة الفلسطينة تشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة في غزة

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية ومهينة

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيكل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع

(الغارديان): قصف إسرائيل مدارس تؤوي نازحين بغزة جزء من إستراتيجية عسكرية ممنهجة

(الغارديان): قصف إسرائيل مدارس تؤوي نازحين بغزة جزء من إستراتيجية عسكرية ممنهجة

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

(حماس): &quot;الآلية الإسرائيلية الأمريكية&quot; لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

(حماس): "الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية