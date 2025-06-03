فيديو.. أوكرانيا تُفجّر جسر القرم عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن الأوكراني، الثلاثاء، أن قواته نفذت عملية "فريدة من نوعها" استهدفت جسر القرم للمرة الثالثة، عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجيرها دون إصابة أي مدنيين.وقال الجهاز في بيان له عبر منصة (تيليجرام): "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوغرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".ووفقا للبيان، تمت العملية في الساعة 4:44 فجر الثلاثاء.وذكر أن رئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك قاد العملية، وأن أوكرانيا هاجمت هذا الجسر مرتين في عامي 2022 و2023.ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من المحاولات الأوكرانية المتكررة لاستهداف الجسر، الذي يُعد شريانا حيويا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.وكانت كييف قد أعلنت سابقا أن الجسر يمثل هدفا مشروعا ضمن عملياتها العسكرية، في حين حذرت موسكو مرارا من أي محاولة لاستهدافه.وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير دعامات الجسر تحت الماء.ولم يكشف حتى الآن مدى الضرر الذي تعرض له "جسر كيرش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.يشار إلى أن جسر القرم، المعروف أيضا باسم "جسر كيرتش" لأنه يعبر مضيق كيرتش، يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها لسيطرتها منذ عام 2014، وهو ما لم يحظَ باعتراف دولي حتى اليوم.