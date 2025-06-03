شؤون فلسطينية

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر

غزة: أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا علاجهم منذ ثلاثة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في شمال القطاع، إن الوضع الصحي خطير جدا والمنظومة الصحية في انهيار مستمر نتيجة عدم دخول المساعدات وتزايد أعداد المصابين التي تدخل إلى المشافي يوميا، ولا يوجد أي حلول بالأفق لدخول المساعدات.

وأوضح أبو عفش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من 300 ألف مريض ضغط وسكري لم يتلقوا العلاج اللازم والأدوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث نفدت الأدوية من كل المراكز الصحي".

ونوه إلى التحذيرات التي كان أطلقها مؤخرا مستشفى العيون في غزة، من خطر فقدان البصر لنحو 4 آلاف مريض بسبب عدم وجود الأدوية ونتيجة الضغط والسكري الذي يضاعف من حالتهم كونهم بحاجة لعمليات جراحية عاجلة.

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