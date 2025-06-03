الصحة بغزة: أوضاع كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ





وجددت الصحة "المناشدة العاجلة للجهات المعنية بانقاذ المنظومة الصحية فيما تبقى من مستشفيات تُصارع مستويات كارثية تهدد انهيارها".







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة قطاع غزة، إن أوضاعا كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ مع تزايد الإصابات الخطيرة، بسبب قصف الاحتلال المتواصل والعنيف على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.وأضافت الصحة، في تصريح صحفي، أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وأجهزة التصوير التشخيصية يمنع إتمام التدخلات الجراحية العاجلة للجرحى.وأشارت إلى الظروف المعقدة والساعات المُمتدة التي تعمل بها الطواقم الطبية في محاولات إسعاف الجرحى وإنقاذ حياتهم، منوهةً إلى أن ️الدعوات المجتمعية للتبرع بالدم أصبحت دون جدوى، مع تفاقم سوء التغذية بين المواطنين.وتابعت: المولدات الكهربائية تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود لإمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء.