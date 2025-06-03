مجزرة جديدة.. ثمانية شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من بنك فلسطين في منطقة الجندي المجهول وسط غزة.وأفاد مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة لنازحين داخل مبنى بنك فلسطين في منطقة مكتظة بحي الرمال في مدينة غزة.كما استشهد مواطن على الأقل جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف شرق غزة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة.