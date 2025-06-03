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شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات خلال أسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني خلال أسبوع واحد قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وسط انعدام تام للمساءلة.

وأوضح المرصد في بيان هل، الثلاثاء، أن إسرائيل لم تكتف بتجويع المدنيين، بل أقامت مراكز إنسانية مزعومة لتقتلهم على مشارفها، في ظل صمت دولي مشين.

وأشار إلى أن فريقه الميداني وثّق إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه المدنيين الذين تجمعوا فجر اليوم قرب نقطة مساعدات مزعومة في رفح، ما أسفر عن مقتل 27 مدنيًا على الأقل، وإصابة 90 آخرين.

وأكد أن قناصة الجيش استهدفوا المدنيين الجائعين بأعيرة نارية مباشرة، أغلبها في الرأس، رغم عدم تشكيلهم أي خطر على القوات.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي عادة ما ينفي ارتكاب قواته لتلك الجرائم، أو يبررها باستهداف "مشتبه بهم"، دون تقديم أي أدلة، وغالبًا ما تكون رواياته متناقضة.

وبيّن المرصد أن هذه الجرائم الخطيرة تؤكد تعمّد إسرائيل وضع نقاط توزيع المساعدات في مناطق خطيرة، لتكون فخًا مميتًا لآلاف المدنيين المجوعين.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحرك فوري صارم لإلزام إسرائيل بوقف العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

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