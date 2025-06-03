مفاوضات غزة: لقاء في الدوحة بين وفد من (حماس) ومسؤولين قطريين لمحاولة إحيائها

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر مطّلع على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لصحيفة (العربي الجديد)، أن لقاءً مهماً عُقد أول من أمس الأحد في الدوحة، بين وفد من حركة حماس ومسؤولين قطريين، ضمن جهود متجدّدة لإحياء المسار التفاوضي المتعثّر بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن اللقاء جاء نتيجة توافق (مصري–قطري) جديد على قيادة جولة تفاوضية مشتركة، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بهدف تجاوز الجمود الذي يعرقل المفاوضات في الفترة الأخيرة.ولفت إلى أن التوافق الثلاثي جاء عقب اتصالات مكثفة بين القاهرة والدوحة وواشنطن خلال الأيام الماضية، هدفها بلورة إطار متوازن لاستئناف مفاوضات حول غزة على قاعدة الاستفادة من النقاط التي تحقَّق تقاربٌ بشأنها في المقترح الذي قدمه الوسطاء أخيراً.وأفاد المصدر بأن الدوحة عرضت على (حماس) مناقشة ملاحظاتها على المقترح المطروح، وفتح باب التفاوض على تلك النقاط، في محاولة للوصول إلى صيغة وسط تُرضي جميع الأطراف. وأضاف أن بيان الحركة الذي صدر مساء أول من أمس الأحد، معلناً استعدادها للتعاطي مع جهود الوسطاء، جاء مباشرة بعد اللقاء مع المسؤولين القطريين.كما وعبّر عن تحول إيجابي في موقف (حماس) استناداً إلى مضمون النقاش في الدوحة. وقال المصدر إنّ القاهرة أبلغت الأطراف المعنية، بما فيها تل أبيب وواشنطن، استعدادها الكامل لإعادة استضافة جلسات المفاوضات غير المباشرة في حال أبدت الأطراف التزاماً جدياً، مضيفاً أن المسؤولين المصريين أجروا مشاورات مع الجانب القطري لتنسيق الجهود بدقّة، وتفادي العقبات التي أفشلت الجولات السابقة.