ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,510

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة.وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 40 شهيداً، بينهم شهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 208 إصابات جديدة. وأكدت أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بفعل استمرار القصف والدمار.وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة منذ الثامن عشر من مارس 2025 بلغت 4,240 شهيداً و12,860 إصابة، في حين أوضحت أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مناطق التوزيع أسفرت عن 27 شهيداً وأكثر من 161 إصابة، من بينها حالات خطرة.