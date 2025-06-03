شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,510

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,510
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 40 شهيداً، بينهم شهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 208 إصابات جديدة. وأكدت أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بفعل استمرار القصف والدمار.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة منذ الثامن عشر من مارس 2025 بلغت 4,240 شهيداً و12,860 إصابة، في حين أوضحت أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مناطق التوزيع أسفرت عن 27 شهيداً وأكثر من 161 إصابة، من بينها حالات خطرة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,510

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,510

(الغارديان): قصف إسرائيل مدارس تؤوي نازحين بغزة جزء من إستراتيجية عسكرية ممنهجة

(الغارديان): قصف إسرائيل مدارس تؤوي نازحين بغزة جزء من إستراتيجية عسكرية ممنهجة

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

(حماس): &quot;الآلية الإسرائيلية الأمريكية&quot; لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

(حماس): "الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتعيين أيمن إسماعيل رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتعيين أيمن إسماعيل رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ128

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ128

&quot;مقاومة الجدار&quot;: 1691 اعتداءً نفذها الجيش ومستوطنوه في أيار

"مقاومة الجدار": 1691 اعتداءً نفذها الجيش ومستوطنوه في أيار

المجلس الوطني: مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية في غزة تحولت إلى ميادين إعدام جماعي

المجلس الوطني: مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية في غزة تحولت إلى ميادين إعدام جماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

توقف 52.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظات شمال الضفة بسبب الاحتلال

(حماس): &quot;الآلية الإسرائيلية الأمريكية&quot; لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

(حماس): "الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ128

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ128

&quot;مقاومة الجدار&quot;: 1691 اعتداءً نفذها الجيش ومستوطنوه في أيار

"مقاومة الجدار": 1691 اعتداءً نفذها الجيش ومستوطنوه في أيار

&quot;الخارجية&quot; ترحب برفع عضوية فلسطين إلى &quot;دولة مراقب&quot; في منظمة العمل الدولية

"الخارجية" ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بـ3 درجات

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بـ3 درجات

فتوح: الاحتلال يواصل عدوانه الممنهج على شعبنا متذرعاً بسياسات ومغامرات عسكرية متهورة

فتوح: الاحتلال يواصل عدوانه الممنهج على شعبنا متذرعاً بسياسات ومغامرات عسكرية متهورة

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ&quot;قسد&quot;

مسؤول أميركي: سحب 500 جندي من سوريا وتسليم قاعدة لـ"قسد"

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية