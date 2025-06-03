(الغارديان): قصف إسرائيل مدارس تؤوي نازحين بغزة جزء من إستراتيجية عسكرية ممنهجة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الغارديان البريطانية) عن مصادر مطلعة على الخطط العسكرية الإسرائيلية، أن الغارات التي شنتها إسرائيل على مدارس في قطاع غزة تُستخدم كملاجئ للنازحين المدنيين، تُعد جزءًا من إستراتيجية عسكرية ممنهجة، جرى فيها تحديد عدد من المدارس كأهداف مسبقة.وأوضحت المصادر أن إسرائيل خففت القيود التي كانت مفروضة على تنفيذ عمليات ضد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مواقع يتواجد فيها أعداد كبيرة من المدنيين.كما نقلت الغارديان عن مصادر عسكرية أن مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، كانت من بين سلسلة من المباني التي حددها الجيش الإسرائيلي كأهداف في الأسابيع الأخيرة.وقالت مصادر للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي حدد 4 مدارس أخرى كأهداف محتملة للقصف، وهي مدرسة حلاوة، والرفاعي، ونسيبة، وحليمة السعدية، وجميعها تقع في جباليا شمالي غزة أو بالقرب منها. وأشارت المصادر إلى أن اثنتين من هذه المدارس قد لحقت بها أضرار جراء غارات إسرائيلية في مراحل سابقة من الحرب.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قصفت خلال الأشهر الأخيرة 6 مدارس على الأقل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، وذلك ضمن حملة الاستهداف التي يشنها الجيش الإسرائيلي.