(حماس): "الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتحويل المساعدات إلى مصائد موت وتهجير قسري

رام الله - دنيا الوطناتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية متعمّدة في "منطقة العلم" بمحافظة رفح، ووصفتها بأنها "تضاف إلى سجله الأسود"، وذلك في سياق استهداف مباشر للمدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.وأشارت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن ما يُعرف بـ"الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتوزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد موت تُستخدم لتجويع الفلسطينيين وقتلهم وتهجيرهم قسرًا، موضحة أن عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفع إلى 102 خلال 8 أيام، في واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي، حسب وصفها.وأضافت (حماس) أن هذه الآلية، التي اعتبرتها مهينة للكرامة الإنسانية، تحوّل الحصول على طرد غذائي إلى مجازفة دموية قد تكلّف الإنسان حياته، مطالبة الأمم المتحدة بوقف العمل بها وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي بعيدًا عن تحكم الاحتلال.كما دعت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لفرض إدخال المساعدات ووقف المجازر التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.