لابيد: وقف الحرب كان سيفضي إلى صفقة شاملة للإفراج عن المختطفين

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قوله إن "اتخاذ قرار بوقف الحرب كان سيقود إلى صفقة تُعيد جميع المختطفين، معتبرًا أن التوجه نحو صفقات تبادل جزئية كان خطأ منذ البداية".وأضاف لابيد في تصريحات له أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سئم من نتنياهو بشكل واضح"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك ما يكفي من القوات لتنفيذ جميع المهمات العسكرية المطلوبةوفي وقت سابق، قال لابيد لعائلات الاسرى الإسرائيليين بتل أبيب: "ما أستطيع قوله هو أنه من الممكن إبرام صفقة تبادل، نحن على بُعد قرار وزاري واحد للتوصل إلى اتفاق.وأضاف قائلاً : لقد ذكّرتُ رئيس الوزراء: ليس لديك أي مشكلة سياسية. سأوفر لك شبكة أمان سياسية كاملة لصفقة اختطاف. أعدهم إلى ديارهم الآن".