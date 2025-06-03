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دولي

فرنسا تشدد على ضرورة توفير الظروف لقيام الدولة الفلسطينية

فرنسا تشدد على ضرورة توفير الظروف لقيام الدولة الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه من الضروري توفير الظروف الملائمة لقيام الدولة الفلسطينية.

وقال بارو في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن فرنسا تقوم بدورها في دعم عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة"، مبرزًا أهمية حشد الشركاء الدوليين بطريقة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية، ودعم الطموح المشروع للشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة.

وأضاف، أن باريس تعمل على ضمان خروج المؤتمر الذي سينعقد خلال 15 يوما في نيويورك بنتائج طموحة تحقق هذا الهدف.

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